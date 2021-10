Industriegase-Konzern Wolfgang Reitzle nimmt nach fast 20 Jahren Abschied von Linde

Angel hatte Praxair seit seiner Amtsübernahme vor 14 Jahren auf Rendite getrimmt, so dass das US-Unternehmen 2018 zumindest auf Augenhöhe in die Fusion mit der Linde AG gehen konnte. Der vormalige BMW-Vorstand Reitzle führte den Münchner Konzern von 2003 bis 2014 und kehrte 2016 als Aufsichtsratschef zurück. Im zweiten Anlauf gelang ihm der Zusammenschluss mit Praxair, der den Konzern zum Weltmarktführer machte. Mit einem Börsenwert von 139 Milliarden Euro gehört Linde zu den gewichtigsten Werten im Leitindex Dax, die Aktien werden aber zum größten Teil an der New Yorker Börse gehandelt.



Der ehemalige Siemens-Chef Joe Kaeser zieht zum 1. November in den Linde-Verwaltungsrat ein. Kaeser werde dort dem einflussreichen Nominierungs- und dem Vergütungsausschuss angehören, teilte der Konzern mit. Gleichzeitig rückt der brasilianische Agrarexperte Alberto Weisser in das Gremium ein, der auch im Aufsichtsrat von Bayer sitzt.



