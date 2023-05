Industriestrompreis „Unsere internationalen Kunden kaufen mehr bei der Konkurrenz in Asien“

Wieso hält Schill+Seilacher dennoch am deutschen Standort fest?

Wir wollen unsere Produktgruppen künftig parallel an verschiedenen Standorten herstellen. Bei einer Krise wie im vergangenen Jahr wollen wir nie wieder alternativlos dastehen, sondern flexibel reagieren können. Wir halten an unserem deutschen Standort fest, gehen aber davon aus, dass das Wachstum in Asien stattfindet. Dort sind wir aktuell auf der Suche nach Kooperationspartnern, um Teile der Produktion dorthin zu verlagern. Um wettbewerbsfähig bleiben zu können, müssen wir näher an den Kunden ran.