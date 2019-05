Investoren auf Hauptversammlungen: Große Klappe, nichts dahinter

Ist die Lage eines Konzerns erst mal so verfahren, bleibt Privatanlegern nur ein Trost: Sie können, anders als die Großen, unkompliziert und schnell verkaufen – am besten auch gleich den Fonds, der seit zehn Jahren unbeirrt an den Aktien von Deutsche Bank & Co. festhält. So funktioniert Kontrolle im Kapitalismus: Wenn der Aktienkurs fällt, fällt irgendwann auch der Vorstand. Abstimmung mit den Füßen ist die wirksamste Form von Aktionärsdemokratie – allemal wirksamer als Abstimmungen und kritische Reden bei Hauptversammlungen.