So weist EY explizit in den Bestätigungsvermerken von Wirecard für die Konzernabschlüsse 2017 und 2018 darauf hin: „Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine […] durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.“ Zweitens beurteilt eine Abschlussprüfung lediglich die Gesetzeskonformität der Rechnungslegung der Jahres- beziehungsweise Konzernabschlüsse und der dazugehörigen Lageberichte. Sie beurteilt dagegen nicht, ob sich ein Unternehmen in einer „gesunden“ wirtschaftlichen Lage befindet. Investoren sollten sich dieser potentiellen „Erwartungslücke“ bewusst sein und den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers entsprechend interpretieren.