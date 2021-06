Investorentag: Siemens schraubt Ziele nach oben – Software als Wachstumstreiber

Die Automatisierungs-Sparte Digital Industries (DI) soll mit einer operativen Marge von 17 bis 23 Prozent das Aushängeschild bleiben, obwohl Busch ab 2022 das Geschäftsmodell umbauen will: Statt Lizenzen zu erwerben und Software zu installieren, sollen die Kunden diese über die Cloud nutzen („Software as a Service“, SaaS) können. Das könne vor allem das Geschäft mit dem Mittelstand treiben, hofft Busch. Für die anderen Kern-Sparten hebt Siemens die Ziele leicht an: Von der Gebäudetechnik-Sparte Smart Infrastructure (SI) erwartet Siemens nun eine operative Rendite von 11 bis 16 (bisher 10 bis 15) Prozent, im Geschäft mit Verkehrstechnik und Zügen (Mobility) 10 bis 13 (bisher 9 bis 12) Prozent.



