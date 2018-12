 Kampfflugzeuge: Airbus will Kampfjet auch nach dem Brexit mit Briten bauen

Enders wird nach der Hauptversammlung am 10. April 2019 die Konzernführung an seinen designierten Nachfolger Guillaume Faury übergeben. Der Konzern beschäftigte Ende September etwa 132 000 Mitarbeiter, zwei Prozent mehr als zum Jahresende 2017. Der Airbus-Chef erneuerte in dem Interview seine Warnung vor einem harten Brexit. „Wir sehen den Brexit mit Sorge, er würde uns hart treffen“, sagte Enders. „Wir sind auch ein britisches Unternehmen, Airbus ist das größte zivile Luftfahrtunternehmen in Großbritannien.“