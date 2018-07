Klöckner & Co Trumps Stahlzölle bringen deutschem Stahlhändler mehr Umsatz

24. Juli 2018

Die „America First“-Politik des US-Präsidenten Donald Trump spielt dem deutschen Stahlhändler Klöckner & Co in die Hände. Wegen der Schutzzölle auf Stahl steigen die Preise in Übersee und lassen die Gewinne sprudeln.