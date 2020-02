Kone-Chef Kauf des Aufzugsgeschäfts von Thyssenkrupp finanziell zu riskant

Im Duell um das Aufzugsgeschäft von Thyssenkrupp sei der Kauf für den finnischen Konkurrenten zum Schluss ein zu großes Risiko gewesen, sagt Kone-Chef Henrik Ehrnrooth im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. „Wir waren bereit, an Thyssenkrupp vorab 2,5 Milliarden Euro zu zahlen. Wir mussten sicher sein, dass Thyssenkrupp am Ende noch solvent ist. Und da waren wir uns nicht mehr so sicher. Für uns hätte das bedeutet, wir verlieren 2,5 Milliarden Euro. Dieses Risiko wollten wir nicht eingehen“, sagte Ehrnrooth der WirtschaftsWoche.