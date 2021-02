Kraftfahrt-Bundesamt Auto-Neuzulassungen brechen im Januar um fast ein Drittel ein

In Deutschland sind im ersten Monat des neuen Jahres 169.754 Autos neu zugelassen worden. Das waren rund 31 Prozent weniger als im Januar des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch mitteilte. Zum einen seien die Autohäuser in der Coronakrise weiterhin geschlossen, hieß es vom Verband der Automobilindustrie (VDA) zur Begründung.