 Künstliche Intelligenz: US-Firmen setzen zunehmend Roboter ein

FrankfurtIn den USA hat sich der Trend zum Einsatz von Robotern in der Industrieproduktion verstärkt. Immer mehr Branchen und Firmen in der weltgrößten Volkswirtschaft greifen auf die Maschinen zurück, weil diese günstiger geworden sind und sich flexibler einsetzen lassen. Das zeigt eine am Donnerstag vorgestellte Statistik des Lobbyverbandes Association for Advancing Automation.