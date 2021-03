Landgericht Braunschweig: Diesel-Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn erneut verschoben

Der Beginn des Diesel-Betrugsprozesses gegen den früheren Volkswagen-Chef Martin Winterkorn ist wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben worden. Statt wie bisher geplant am 20. April soll das Mammutverfahren fünf Monate später am 16. September losgehen, wie das Landgericht Braunschweig am Mittwoch mitteilte. Insgesamt sind bis Anfang Juli 2023 mehr als 130 Verhandlungstage angesetzt.