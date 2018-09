Lichttechnik-Hersteller Osram hofft im Halbleitergeschäft auf mehr Wachstum nach 2020

MünchenDie anhaltenden Turbulenzen in der Autobranche machen dem Münchner Lichttechnik-Konzern Osram zu schaffen. Die Unsicherheit bei den Kunden sei groß, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Wachstum im Geschäft mit optischen Halbleitern werde daher zunächst etwas geringer ausfallen als in den Vorjahren.