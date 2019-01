Lichttechnik-Konzern Osram-Chef: „Ich sehe dunkle Wolken für 2019 am Horizont aufziehen“

Osram spüre den Handelskonflikt zwischen den USA und China, sagte Berlien. Hinzu kämen Belastungen für die Industrie durch den bevorstehenden Brexit und die Haushaltsprobleme in Italien. Besondere Sorge bereite ihm für das neue Jahr aber die rückläufige Auto-Konjunktur. Das gehe nur zum Teil auf den Diesel-Skandal zurück, denn in den letzten drei Monaten seien die Autoverkäufe in China um bis zu 16 Prozent eingebrochen. „Das ist für uns schmerzlich.“ Auch Apple und Samsung würden deutliche Einbrüche verzeichnen. „Doch Firmen aus der Auto- und Smartphone-Branche sind extrem wichtige Kunden für uns.“ Mit großer Sorge schaue er auf die Entscheidung des britischen Parlaments in der kommenden Woche zum Brexit. „Denn sie wird Auswirkungen auf die gesamte Industrie und deshalb auch auf Osram haben.“