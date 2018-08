Lira-Absturz: Sanitärfirma Geberit erwägt Preiserhöhung in der Türkei

ZürichDie Sanitärtechnikfirma Geberit will ihre Margen in der Türkei verteidigen. Daher erwägt der Konzern vom Zürichsee wegen des Kursverfalls der Lira Preiserhöhungen. Der Umsatz im Land am Bosporus sei nicht wesentlich für die Firma, sagte Konzernchef Christian Buhl auf einer Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss am Dienstag.