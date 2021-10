Luftfahrt- und Tourismus: Gläubiger von insolventer chinesischer HNA billigen Sanierungsplan

Die Gläubiger des insolventen chinesischen Luftfahrt- und Tourismus-Konglomerats HNA Group haben einem Sanierungsplan zugestimmt. Wie aus am Samstag von HNA veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht, soll die Gruppe nach einer Restrukturierung strategische Investitionen in Höhe von 38 Milliarden Yuan erhalten. Das entspricht mehr als fünf Milliarden Euro. Das Geld solle an elf Unternehmen des Konzerns fließen, darunter die Fluggesellschaft Hainan Airlines.