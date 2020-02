Luftfahrt: US-Verkehrsministerium prüft neue Anforderungen für 737-Max-Pilotentraining

Im Rahmen der Prüfung würden auch die Anforderungen der internationalen Zivilluftfahrtbehörden an die Pilotenausbildung der Luftfahrtunternehmen in Bezug auf den Einsatz der Automatisierungssysteme im Cockpit überprüft, erklärte das US-Verkehrsministerium am Montag. Piloten hatten die Entscheidung von Boeing kritisiert, keine Details eines neuen Automatisierungssystems – bekannt als „Maneuvering Characteristics Augmentation System“ (MCAS) - preiszugeben, das mit beiden tödlichen Abstürzen der Boeing 737-Max in Verbindung gebracht wurde.