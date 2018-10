Luxus-Mitfahrdienst Daimler und Geely kooperieren in China

HamburgDaimler will zusammen mit seinem chinesischen Großaktionär Geely in der Volksrepublik Mitfahrgelegenheiten in Luxusautos anbieten. Dazu gründeten die beiden Firmen ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem beide Partner je zur Hälfte beteiligt sind. Das Joint Venture für sogenanntes Ride-Hailing solle Fahrgäste in Premiumfahrzeugen befördern, wie Daimler und Geely am Mittwoch mitteilten.