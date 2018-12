Luxusgüterhersteller LVMH will offenbar Hotelkette Belmond kaufen

Der weltgrößte Luxusgüterhersteller LVMH steht einem Medienbericht zufolge kurz vor dem Kauf der Hotelkette Belmond. Eine Übernahme könnte bereits am Freitag bekannt gegeben werden, berichtet das „Wall Street Journal“ (WSJ) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die mögliche Transaktion würde Belmond mit rund 2,6 Milliarden Dollar bewerten. Der Preis entspräche einem Aufschlag von mehr als 40 Prozent auf den Schlusskurs der Belmond-Aktie an der New Yorker Börse vom Donnerstag. Einschließlich Schulden würde der Unternehmenswert Belmonds rund 3,2 Milliarden Dollar betragen. Belmond wollte sich dazu nicht äußern. Bei LVMH war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.