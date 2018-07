Lehner hatte in der vergangenen Woche Investoren wie Cevian und den US-Hedgefonds Elliott scharf angegriffen. "Wir sprechen nicht nur in der Hauptversammlung, sondern in vielen Treffen mit unseren Aktionären. Bedauerlicherweise beschreiten einige aber auch andere Wege, die teilweise schon als Psychoterror bezeichnet werden könnten", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Einige aktivistische Investoren seien dafür bekannt, dass Manager, die sie loswerden wollten, später in psychiatrische Behandlung gemusst hätten.