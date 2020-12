Mainzer Unternehmen Biontech-Impfstoff: Neuer Name, mehr Produktion – und wirksam gegen die Mutation?

In nächster Zeit führt Biontech eine Reihe von Studien durch, um die Wirksamkeit seines Impfstoffs weiter zu belegen. 2021 sollen etwa Tests an schwangeren Frauen sowie an Kindern unter 16 Jahren durchgeführt werden. Aktuell ist der Impfstoff erst ab 16 Jahren zugelassen. Bis Februar, so Forschungschefin Özlem Türeci, soll auch klar sein, ob das Vakzin Infektionen unterbinden kann, bei denen keine Symptome auftreten.