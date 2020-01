Martin-Devid Herrenknecht: „Ich kenne mehr Leute im Unternehmen als mein Vater“

Sie sind 33 Jahre jung. Nehmen gestandene Führungskräfte Ihnen die Rolle des Entscheiders ab?

Die meisten Führungskräfte arbeiten schon sehr lange bei Herrenknecht. Die kennen mich lange. In unserem Unternehmen versuchen wir zu diskutieren, ohne gleich emotional zu explodieren. Ich vertrete klare Meinungen gegenüber anderen. Unsere Führungskräfte müssen eben bessere Argumente finden und dürfen nicht auf ihren Status beharren. Das funktioniert gut.



Vor anderthalb Jahren hat Ihr Vater gesagt: „Ich werde Martin-Devid so aufbauen, dass er vorstandstauglich ist.“ Werden Sie die Herrenknecht AG einmal selbst als Chef führen?

Warum nicht, das ist nicht ausgeschlossen. Je mehr Erfahrung ich sammele, desto mehr stehe ich dem aktuellen Vorstand als Sparringspartner gegenüber - mit einer klaren Meinung. So kann ich die Führung irgendwann vielleicht mal selbst übernehmen. Aber derzeit ist es nicht so schlecht, dass es noch Wettbewerb gibt. Wir haben viele gute Leute.