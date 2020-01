Martin-Devid Herrenknecht „Ich kenne mehr Leute im Unternehmen als mein Vater“

Ihr Vater hat gesagt: „In Personalangelegenheiten mangelt es ihm noch an Härte, die man zuweilen braucht“. Sehen Sie das ähnlich oder wollen Sie in puncto Managementstil bewusst einen anderen Weg einschlagen?

Mein Vater ist sehr konsequent in personellen Entscheidungen. Ich bin da wohl noch etwas ideeller.



Das heißt, den härteren und abgebrühten Herrenknecht junior gibt es erst in ein paar Jahren?

Das ist gut möglich. Ich würde gar nicht sagen, dass es mir an Härte mangelt. Ich versuche nur, Probleme möglichst für jeden Einzelnen besser zu lösen. Ich bin, denke ich, etwas diplomatischer. Das kostet manchmal mehr Energie.