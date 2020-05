Maschinenbau Heidelberger Druck streicht 1000 Stellen im Wieslocher Stammwerk

Das Unternehmen will Verlustbringer abstoßen. Neben der Produktion sind auch Verwaltung, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung betroffen. Das Unternehmen will sich zudem von „Randaktivitäten“ trennen und auf das profitable Kerngeschäft der Bogenoffsetmaschinen konzentrieren, in dem das Unternehmen nach eigenen Angaben Weltmarktführer ist. Das Lackgeschäft wurde bereits verkauft, weitere Tochtergesellschaften stehen auf dem Prüfstand. Nach Angaben des Vorstands werden Strukturen eines großen Mittelständlers angestrebt.