Maschinenbaukonzern: Krauss Maffei streicht jede sechste Stelle

Der Münchner Maschinenbauer Krauss Maffei streicht bis zu 790 von insgesamt 4700 Arbeitsplätze. Bis zu 490 Stellen fielen allein in Deutschland weg, teilte die an der Börse in Shanghai gelistete Dachgesellschaft des Herstellers von Spritzgießmaschinen für die Kunststoffproduktion am Dienstag mit. Das 1838 gegründete Unternehmen gehört mehrheitlich dem chinesischen Chemieriesen Sinochem. Grund für den Stellenabbau seien das „ungünstige Umfeld und die unsicheren geopolitischen Entwicklungen“, heißt es in der Mitteilung. Krauss Maffei hatte bereits im Februar ein weltweites „Anpassungs- und Effizienzprogramm“ angekündigt, aber keine Zahlen für den geplanten Stellenabbau genannt.