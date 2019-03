MDax: Kritik bei Knorr-Bremse vor möglichem Aufstieg in MDax

MünchenKurz vor dem voraussichtlichen Aufstieg des Bremsenherstellers Knorr-Bremse in den MDax hat die Arbeitnehmerseite die Arbeits- und Tarifbedingungen im Konzern kritisiert. „Für uns ist es eine hochpolitische Frage, wenn ein MDax-Unternehmen nicht tarifgebunden ist“, sagte IG-Metall-Vorstand Klaus Abel am Dienstag in München. „Wir erwarten von so einem Unternehmen, dass es fair die eigenen Beschäftigten und die Betriebsräte behandelt und auch die Sozialpartnerschaft annimmt.“