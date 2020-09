Medienberichte: VW Brasilien entschädigt Opfer für Rolle während der Militärdiktatur

Volkswagen will Medienberichten zufolge Verantwortung für seine Rolle während der brasilianischen Militärdiktatur von 1964 bis 1985 übernehmen. Im Verfahren um die Kollaboration des Konzerns mit dem damaligen Regime solle am Donnerstag in Sao Paulo ein Vergleich unterzeichnet werden, wie „NDR“, „SWR“ und „Süddeutsche Zeitung“ berichten.