Medizintechnik-Konzern: Fresenius behält Sparte Transfusionsmedizin im Konzern

Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, Fresenius sehe von dem potenziell milliardenschweren Verkauf des Geschäfts ab. Unter Berufung auf Informationen aus der Branche hatte die Zeitung geschrieben, ein Verkauf an einen Wettbewerber aus der Industrie wäre wohl mit kartellrechtlichen Bedingungen verbunden gewesen. Vermutlich hätten Teile des Geschäfts an Dritte weiterverkauft werden müssen. Diese Komplikation dürfte die Bewertung gedrückt haben, so die „FAZ“.