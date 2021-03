Nach Tod des Patriarchen: Familie Thiele bleibt Mehrheitsaktionärin bei Knorr und Vossloh

Die Familie des verstorbenen Unternehmens-Patriarchen Heinz Hermann Thiele bleibt Mehrheitsaktionärin des Bremsenkonzerns Knorr-Bremse und des Bahntechnik-Herstellers Vossloh. Der Milliardär Thiele, der Ende Februar mit fast 80 Jahren gestorben war, habe seine Anteile an den beiden Unternehmen testamentarisch in eine Familienstiftung eingebracht, teilten Knorr-Bremse in München und Vossloh im westfälischen Werdohl mit.