Naturmedizin: Grippewelle und Cannabis-Freigabe sorgt bei Bionorica für Rekorde

NeumarktDie Erkältungssaison ist in vollem Gange – und die Naturarzneimittel des Pharmaunternehmens Bionorica sind gefragt. In der vergangenen Woche, in der die aktuelle Grippesaison in Deutschland ihren bisherigen Höhepunkt erreichte, hat auch der Absatz der Erkältungsprodukte Sinupret und Bronchipret einen neuen Rekordwert von mehr als 700.000 verkauften Packungen pro Woche erreicht, schätzt Firmengründer Michael Popp. Das wäre ein sattes Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.