Neuausrichtung Thyssenkrupp plant Teilung des Konzerns in zwei Unternehmen

Die Trennung in zwei Gesellschaften soll als Abspaltung erfolgen. Die Aktionäre sollen dann zwei Aktien halten: eine Aktie der künftigen „Thyssenkrupp Materials AG“ (bisher „thyssenkrupp AG“) sowie auch die Aktie der neuen „Thyssenkrupp Industrials AG“. Zudem werden sie weiterhin 100 Prozent and der „thyssenkrupp Materials AG“ beteiligt, an der „Thyssenkrupp Industrials AG“ zunächst mit einer deutliche Mehrheit. Zu Beginn wird der verbleibende Anteil als Rückbeteiligung von der „Thyssenkrupp Materials AG“ gehalten. Schulden und Pensionsverpflichtungen sollen auf beide Unternehmen verteilt werden. Beide Firmenteile seien so besser mit Kapital ausgestattet.