Neues Wettbewerbskonzept Siemens-Chef Kaeser bleibt Antworten schuldig

Die Woche, in der Siemens-Chef Joe Kaeser Investoren den Weg weisen will, begann mau. Zum Handelsstart an der Börse verlor die Konzern-Aktie am Montag etwas mehr als zwei Prozent und fand sich wie so häufig im Mittelfeld wieder - sowohl im Dax als auch im Vergleich zu Branchen-Pendants. Wer Kaeser kennt, weiß, dass er Mittelmäßigkeit schwer ertragen kann. „Konglomerate alten Zuschnitts haben keine Zukunft mehr. Denn die Mittelmäßigkeit ist die Zielscheibe des industriellen Internets“, betonte er bereits voriges Jahr bei der Hauptversammlung. Die Unternehmen müssten hart an ihrer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, um nicht zu den Verlierern zu gehören.