Neuzulassungen Automarkt schüttelt Coronakrise ab – Tesla und Audi stechen heraus

Der deutsche Automarkt hat im September erstmals seit Ausbruch der Coronakrise ins Plus gedreht. Im abgelaufenen Monat seien mit gut 265.000 Fahrzeugen 8,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat neu zugelassen worden, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt am Montag mit. Private Käufer meldeten 18,3 Prozent mehr Neuwagen an, während gewerbliche Zulassungen um 3,5 Prozent zulegten.