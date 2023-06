Ohne FMC und Vamed Fresenius verkleinert Vorstand

Für Vamed ist in der Konzernführung künftig Rechts- und Personal-Vorstand Michael Moser verantwortlich, der spätestens zum 1. August von der türkischen E.On-Beteiligung Enerjisa Enerji zu Fresenius kommen soll. Er löst Sebastian Biedenkopf ab. Operativ wird Vamed künftig von Klaus Schuster als Vorstandssprecher geführt. Der Mediziner ist seit 2020 als Chief Operation Officer für die Fresenius-Tochter tätig. Zudem wird Frank-Michael Frede, zurzeit Sprecher der Geschäftsführung der Vamed Deutschland Holding, in den Vorstand berufen.



