Opel-Konzern Absatz von PSA im ersten Halbjahr eingebrochen

PSA will mit dem italienisch-amerikanischen Hersteller Fiat Chrysler (FCA) fusionieren. Die Unternehmen wollen nach ihrem Zusammenschluss „Stellantis“ heißen. „Die lateinischen Ursprünge des Namens sind eine Hommage an die reiche Geschichte der Gründungsunternehmen“, hatte es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwochabend geheißen. „Stella“ ist das lateinische Wort für Stern. Die Marken-Namen der Gruppe sollen unverändert bleiben.