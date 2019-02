 Partnerschaft mit IVU: Bus-Sparte von Daimler baut Beratung für Verkehrsbetriebe aus

Für Daimler Buses insgesamt rechnet Oberwörder auch in diesem Jahr mit steigenden Verkaufszahlen. „Die Märkte geben dies auch her“, sagte er. In Europa, Indien und Brasilien seien die Vorzeichen so positiv, dass absehbare Rückgänge in Argentinien und der Türkei ausgeglichen werden könnten. „Bei der Rendite wollen wir wieder im Zielkorridor von fünf bis sieben Prozent liegen“, sagte Oberwörder.