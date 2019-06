Pharmabranche: Biotech-Medikamente erreichen Spitzenwert bei Neuzulassungen

Damit seien allein im vergangenen Jahr so viele neue Arzneien aus Biotechlaboren gekommen wie sonst normalerweise in zwei Jahren, hob vfa-Vorsitzender Frank Mathias hervor. Dabei gewinnen vor allem Biosimilars – also kostengünstigere Nachahmerprodukte von Biotechmedikamenten – an Bedeutung. Ihr Umsatzanteil liegt bereits bei 38 Prozent.