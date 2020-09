Pharmabranche: Roche-Pharmachef sieht Gesundheitssysteme zurück auf Niveau vor Corona

Selbst in schwer von der Pandemie getroffenen Gebieten wie etwa den US-Bundesstaaten Texas, Florida oder Kalifornien seien die Gesundheitssysteme mehr oder weniger zur normalen Kapazität zurückgekehrt. „Ich denke, in den meisten Teilen der Welt haben sich die Gesundheitssysteme wieder stabilisiert“, sagte Anderson. „Wir sehen eine Rückkehr zu nahezu normaler Aktivität in den Gesundheitssystemen, selbst an Orten, die vor kurzem einen hohen Anteil an Covid-19 aufwiesen.“