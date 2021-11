Pharmabranche Roche und Novartis gehen künftig getrennte Wege

Die Initiative zu dem Deal ging von Novartis aus, sagte ein Sprecher des Konzerns. Angesichts der rekordhohen Börsenbewertung von Roche sei der Zeitpunkt für einen Ausstieg attraktiv. Wohin der Verkaufserlös fließen soll, blieb vorerst offen. „M&A gehört dazu, steht aber nicht ganz oben auf der Liste“, sagte der Sprecher. Novartis will die Mittel in erster Linie in organisches Wachstum und steigende Dividenden stecken. Der seit 2018 an der Konzernspitze stehende Vasant Narasimhan will Novartis ganz auf innovative Therapien ausrichten. Das Augenheilgeschäft Alcon spaltete er ab und brachte es 2019 an die Börse. Vergangene Woche stellte Narasimhan die Generika-Sparte Sandoz auf den Prüfstand.