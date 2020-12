Pharmaindustrie: Merck vereinbart milliardenschwere Krebs-Partnerschaft

Das britische Unternehmen erhält von Merck zunächst Vorauszahlungen über 30 Millionen Dollar. Artios kann zudem Meilensteinzahlungen von bis zu 860 Millionen Dollar pro Zielmolekül bekommen, womit sich diese theoretisch auf bis zu 6,8 Milliarden Dollar belaufen könnten. Sollte Merck die gewährte Option nutzen, fallen zudem Gebühren in zweistelliger Millionenhöhe an, Artios erhält zudem Umsatzbeteiligungen in bis zu zweistelliger Millionenhöhe für jedes der von Merck vermarkteten Produkte aus der Kooperation.