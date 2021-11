Pharmakonzern: Astra-Zeneca will mit Corona-Impfstoff künftig doch Gewinne machen

Astra-Zeneca war in den vergangenen Monaten häufiger in die Schlagzeilen geraten. So empfahl die Ständige Impfkommission in Deutschland Vaxzevria wegen möglicher Nebenwirkungen nur für ältere Menschen, auch in anderen Ländern bekamen Jüngere den Impfstoff nicht oder es wurde ganz darauf verzichtet. Dazu gab es Lieferprobleme in der Europäischen Union, woraufhin die EU rechtliche Schritte eingelegt hatte. Erst im September wurde der Streit beigelegt.