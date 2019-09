Pharmakonzern: Bayer investiert in Erforschung neuer Lungenmedikamente

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern intensiviert seine Forschung im Bereich Lungenerkrankungen. Zusammen mit den US-Kliniken Brigham and Women's Hospital (BWH) und Massachusetts General Hospital eröffnete Bayer ein gemeinsames Labor zur Erforschung neuer Arzneien zur Behandlung chronischer Lungenerkrankungen. In den kommenden fünf Jahren investiert Bayer mehr als 30 Millionen Dollar in gemeinsame Forschungsprojekte.