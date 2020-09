Pharmakonzern: Bayer will Sparprogramm verschärfen und prüft Verkäufe

Bayer hat zusätzliche Sparmaßnahmen in Milliardenhöhe angekündigt und dabei einen Arbeitsplatzabbau nicht ausgeschlossen. „Um Bayer in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld weiter voranzubringen, hat der Vorstand beschlossen, zusätzliche operative Einsparungen in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr ab 2024 auf den Weg zu bringen“, teilte der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch in einer Pflichtmittelung mit. Diese seien zusätzlich zu den 2018 angekündigten jährlichen Ergebnisbeiträgen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro ab 2022.