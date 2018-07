Pharmakonzern: Eli Lilly trennt sich vom Tiergesundheitsgeschäft

Das Geschäft mit Arzneimitteln für Tiere war in den vergangenen Jahren stark in Bewegung. So hatte Deutschlands zweitgrößer Pharmakonzern Boehringer Ingelheim die Tierarzneisparte Merial von Sanofi übernommen. Der US-Pharmariese Pfizer hatte einen Anteil an seinem Tiergesundheitsgeschäft Zoetis 2013 an die Börse gebracht und sich im selben Jahr von den restlichen Anteilen getrennt.