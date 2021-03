Pharmakonzern: Merck erleidet erneut Rückschlag mit Krebs-Immuntherapie

Merck muss einen erneuten Dämpfer bei seinem Krebsmittel Bintrafusp alfa hinnehmen. In einer Studie der Phase 2, in der die Immuntherapie als Zweitlinien-Monotherapie bei biliären Tumoren getestet wurde, zeigte Bintrafusp zwar „klinische Aktivität“, wie der Darmstädter Pharma- und Life-Science-Konzern am Dienstag mitteilte. In der Untersuchung wurde aber die vordefinierte Wirksamkeitsschwelle, die eine Beantragung der Marktzulassung ermöglicht hätte, nicht erreicht.