Novartis auf Wachstumskurs

An den Zielvorgaben für das ganze Jahr halten die Schweizer fest. Angepeilt wird ein Anstieg des Umsatzes um einen niedrigen bis mittleren Prozentbetrag. Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn soll stärker um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbetrag zulegen. Die Vorgaben gelten unter Ausschluss von Wechselkurseffekten. Nach drei Monaten hinkte Novartis dem operativen Gewinnziel allerdings hinterher: 3,3 Milliarden Dollar sind währungsbereinigt vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. "Auf operativer Ebene haben wir über alle Finanzkennzahlen hinweg ein solides Wachstum vorangetrieben, bei allen wichtigen Wachstumsmarken eine starke Performance erzielt und den kräftigen Wiederaufschwung bei Alcon fortgesetzt", erklärte Novartis-Chef Vasant Narasimhan. Wie es mit dem zur Disposition stehenden Sparte Alcon weitergehen soll, ist weiterhin offen. Eine mögliche Transaktion sei frühestens in der ersten Jahreshälfte 2019 wahrscheinlich, hieß es. Novartis erwägt für die in den Bereichen Augenchirurgie und Kontaktlinsen tätige Einheit, die rund 14 Prozent zum Konzernumsatz beträgt, einen Börsengang oder einen Verkauf an Dritte. Aber auch ein Festhalten an der Sparte wird nicht ausgeschlossen.