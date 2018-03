Roche übernimmt US-Dienstleister Flatiron Health komplett

Der Schweizer Pharmakonzern Roche setzt mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA auf Big Data in der Krebsforschung. Die Basler Firma übernimmt den Software-Anbieter Flatiron Health für 1,9 Milliarden Dollar komplett, wie das Unternehmen in der Nacht auf Freitag mitteilte. Die neue Tochter mit Sitz in New York wertet über eine Kooperation mit mehr als 265 Krebskliniken und Pharmafirmen die Daten von Millionen von Patienten aus. So soll eine bessere und effizienter Behandlung möglich werden. "Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie der personalisierten Medizin für Roche", urteilte Roche-Pharmachef Daniel O'Day.