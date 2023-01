Pharmakonzern: US-Investor Inclusive Capital Partners steigt bei Bayer ein

Die kalifornische Investmentgesellschaft Inclusive Capital Partners ist bei Bayer eingestiegen. Die Gesellschaft, die vom Hedgefonds-Veteran Jeffrey Ubben 2020 gegründet wurde, hat sich mit 0,83 Prozent an dem Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern beteiligt, wie Inclusive Capital Partners am Montag in einer Stimmrechtsmeldung mitteilte.