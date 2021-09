Pharmaunternehmen: Merck plant Milliardeninvestitionen in Electronics-Geschäft

Merck nimmt Milliarden zum Ausbau seines Geschäfts mit Produkten für die Elektronikindustrie in die Hand. In den nächsten fünf Jahren sollen deutlich mehr als drei Milliarden Euro in den Unternehmensbereich Electronics investiert werden, wie der Darmstädter Pharma- und Life-Science-Konzern am Montag mitteilte.