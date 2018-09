Posco: Südkoreanischer Thyssen-Krupp-Konkurrent plant milliardenschweres Investitionsprogramm

DüsseldorfDer südkoreanische Stahlkonzern Posco rüstet sich mit Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe für den zunehmenden Wettbewerb im Werkstoffgeschäft. Das Unternehmen kündigte am Montag an, seine in den kommenden fünf Jahren geplanten Ausgaben auf umgerechnet rund 35 Milliarden Euro mehr als zu verdoppeln. Mehr als die Hälfte der Summe solle in die Modernisierung der eigenen Anlagen oder den Zukauf neuer fließen.