Produktionsprobleme: VW verschiebt wegen Ukraine-Krieg Markteinführung des ID.5

Volkswagen muss wegen Lieferprobleme die Markteinführung des Elektroautos ID.5 verschieben. Weil wegen fehlender Kabelbäume aus der Ukraine im Werk Zwickau zeitweise die Bänder stillstanden, werde das Fahrzeug Anfang Mai und damit vier Wochen später als zunächst geplant an die Händler geliefert, sagte ein Sprecher am Freitag. Die „Automobilwoche“ zitierte zudem aus einem Schreiben an die Vertriebspartner, wonach VW den Agenten die für die Markteinführung notwendigen Ausstellungs- oder Vorführwagen zur Verfügung stellen könne.